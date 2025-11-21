"Vou colaborar com as investigações", diz ex-presidente do BRB

Paulo Henrique Costa era presidente do BRB desde 2019 até ser afastado do cargo pela Justiça - (crédito: Ed Alves/ CB/DA Press)

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, se pronunciou pela primeira vez após o afastamento do cargo. Por meio de nota, divulgada nesta sexta-feira (21/11), ele informou que vai colaborar com as investigações. “Informo que retornei ao Brasil, vou colaborar pessoalmente com a investigação e seguirei fornecendo todas as informações e esclarecimentos necessários para a completa elucidação dos fatos”, garantiu.

Quando a Polícia Federal desencadeou a Operação Compliance Zero, que investiga emissão de títulos de créditos falsos, Paulo Henrique estava nos Estados Unidos, em compromisso profissional. Por ordem da Justiça, ele foi afastado do cargo por 60 dias. Porém o governador Ibaneis Rocha (DEM), o demitiu no mesmo dia.

Para o lugar de Paulo Henrique Costa, Ibaneis Rocha escolheu o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Nelson será sabatinado na Câmara Legislativa do DF (CLDF) na próxima terça-feira (25/11).

Confira comunicado completo divulgado por Paulo Henrique Costa:

“Reconheço a importância das investigações em curso e reafirmo meu respeito às instituições. Tenho convicção de que sempre atuei na proteção e nos melhores interesses do BRB, seguindo padrões de mercado.

Informo que retornei ao Brasil, vou colaborar pessoalmente com a investigação e seguirei fornecendo todas as informações e esclarecimentos necessários para a completa elucidação dos fatos.

Em observância aos deveres legais e ao sigilo, não comentarei detalhes do processo neste momento. Confio que a apuração trará os devidos esclarecimentos à sociedade.

Paulo Henrique Costa”