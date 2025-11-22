InícioCidades DF
Moradores da 703 Sul instalam grades, cercam área verde e alegam insegurança

A ação resultou numa intervenção do Governo do DF, que retirou o cercamento e atribuiu ao responsável o pagamento de multa e custos operacionais

Grades foram retiradas neste sábado - (crédito: DF Legal/Divulgação)
Moradores dos blocos K e L da 703 Sul instalaram grades de ferro que privaram a passagem no local e, segundo eles, iriam proteger a área verde. A justificativa seria a insegurança na região. O Governo do Distrito Federal, no entanto, retirou o cercamento e atribuiu ao responsável o pagamento de multa e custos operacionais.

A instalação das grades ocorreu em acordo com a maioria dos residentes desses blocos, que queixaram-se das inúmeras invasões. Elas foram colocadas nessa sexta-feira (21/11) e finalizadas neste sábado (22/11) pela manhã.

Mas fiscais da Secretaria DF Legal foram alertados nesta tarde, estiveram no local e removeram a estrutura. A Administração Regional do Plano Piloto informou que não autorizou qualquer cercamento, grade ou fechamento da área verde da 703 Sul. “O local é público, de uso comum e de livre circulação.”

Segundo o órgão, a pessoa responsável foi identificada e terá que pagar os custos operacionais, além de receber uma multa pela instalação da grade sem autorização.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 22/11/2025 20:16
