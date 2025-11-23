InícioCidades DF
Investigação

Mulher encontrada morta em Ceilândia vivia em barraco de lona; PCDF investiga

A mulher não foi identificada e estava em estado de decomposição. Polícia não descarta nenhuma linha de investigação

Homicídio ocorreu em Ceilândia - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)
A Polícia Civil (PCDF) investiga as circunstâncias da morte de uma mulher encontrada em estado de decomposição dentro de um barraco de lona, na área externa do Condomínio Allegro, em Ceilândia Norte. O acionamento ocorreu na noite deste domingo (22/11), depois que funcionários do residencial sentiram o odor.

  • Homicídio ocorreu em Ceilândia
  • A vítima é uma mulher
  • Corpo estava em um barraco
Segundo informações preliminares, no barraco viviam a mulher e um homem — não visto há cerca de três semanas, segundo populares. Equipes do Corpo de Bombeiros estimaram que a mulher estava morta de quatro a cinco dias pelo estado de decomposição.

O delegado-chefe da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), Fernando Fernandes, afirmou que no local foram encontrados itens para o uso de crack e um documento de identidade. "Vamos dar início às investigações, a começar pela perícia para determinar a causa da morte. Pode ser um crime ou não", esclareceu.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/11/2025 22:56
