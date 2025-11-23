Mulher encontrada morta em Ceilândia vivia em barraco de lona; PCDF investiga

A Polícia Civil (PCDF) investiga as circunstâncias da morte de uma mulher encontrada em estado de decomposição dentro de um barraco de lona, na área externa do Condomínio Allegro, em Ceilândia Norte. O acionamento ocorreu na noite deste domingo (22/11), depois que funcionários do residencial sentiram o odor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO









Segundo informações preliminares, no barraco viviam a mulher e um homem — não visto há cerca de três semanas, segundo populares. Equipes do Corpo de Bombeiros estimaram que a mulher estava morta de quatro a cinco dias pelo estado de decomposição.

O delegado-chefe da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), Fernando Fernandes, afirmou que no local foram encontrados itens para o uso de crack e um documento de identidade. "Vamos dar início às investigações, a começar pela perícia para determinar a causa da morte. Pode ser um crime ou não", esclareceu.