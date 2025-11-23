InícioCidades DF
Ceilândia

Corpo de mulher é encontrado em estado de decomposição dentro de barraco

Segundo vizinhos, a mulher morava no barraco com um homem, que não é visto desde o período estimado da morte

Caso é investigado pela Polícia Civil - (crédito: Ed Alves/CB)
Uma mulher ainda não identificada foi encontrada em estado de decomposição dentro de um barraco, na tarde deste domingo (23/11), no Condomínio Allegro, em Ceilândia Norte. 

Policiais militares foram acionados por funcionários, que sentiram forte odor vindo do local. O barraco é montado na lateral externa do condomínio. No local, a equipe encontrou a mulher. O Corpo de Bombeiros estimou a morte há cerca de quatro a cinco dias. 

Segundo vizinhos, a mulher morava no barraco com um homem, que não é visto desde o período estimado da morte. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/11/2025 20:00
