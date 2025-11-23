Corpo de mulher é encontrado em estado de decomposição dentro de barraco

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada em estado de decomposição dentro de um barraco, na tarde deste domingo (23/11), no Condomínio Allegro, em Ceilândia Norte.

Policiais militares foram acionados por funcionários, que sentiram forte odor vindo do local. O barraco é montado na lateral externa do condomínio. No local, a equipe encontrou a mulher. O Corpo de Bombeiros estimou a morte há cerca de quatro a cinco dias.

Segundo vizinhos, a mulher morava no barraco com um homem, que não é visto desde o período estimado da morte. O caso é investigado pela Polícia Civil.