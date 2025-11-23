Em menos de 6 horas, DF registra cinco acidentes com vítimas

Em menos de seis horas, o Distrito Federal registrou, neste domingo (23/11), cinco acidentes nas cidades de Santa Maria, Samambaia, Lago Norte, Guará 1 e Planaltina. As colisões resultaram em dois motociclistas, uma criança, uma mulher e um motorista feridos.

Às 8h42, os bombeiros prestaram socorro ao motorista de um Ford Ka que bateu o carro contra uma parada de ônibus, na Quadra 506 de Samambaia. O homem de 28 anos foi levado ao hospital em estado grave, com ferimentos pelo corpo e perda da consciência.

No Núcleo Rural Boa Esperança 2, no Lago Norte, a colisão entre um carro e uma moto deixou um motociclista ferido. Ele apresentava escoriações leves, estava consciente, foi estabilizado e encaminhado ao hospital mais próximo. Uma faixa da via precisou ser interditada para atendimento.

Em um deles, motorista bateu contra poste (foto: CBMDF/Divulgação)

Às 11h56, as equipes de socorro atenderam a uma terceira ocorrência. Desta vez, na parte superior do viaduto de saída de Santa Maria. Na via, dois carros colidiram, e uma criança, que estava no banco de trás de um deles, necessitou ser imobilizada. Ela foi transferida ao hospital sem gravidade.

Na Estância Mestre D’Armas, em Planaltina, uma mulher se feriu depois de bater o carro contra um poste. O socorro mobilizou três viaturas dos bombeiros. Minutos depois, na QI 12 do Guará 1, outro motociclista recebeu os primeiros socorros destinados à vítimas de trauma após colidir a moto contra um carro.