Chico Vigilante defende criação de CPI para investigar o BRB

A criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB) foi um dos temas do CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília — desta segunda-feira (24/11), que teve como convidado o deputado distrital Chico Vigilante (PT). O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Legislativa do DF (CLDF) afirmou que a CPI é essencial para investigar possíveis irregularidades na negociação, além de restabelecer a confiança da população no BRB.

Segundo o parlamentar, a CPI se diferencia da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, por quebrar sigilos de investigados e trazer à discussão pública os detalhes da tentativa de compra. “Esse é o maior escândalo da história de Brasília”, disse às jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes. O bloco PT-PSOL apresentou um requerimento para criação da comissão.

Chico Vigilante defende que a investigação no BRB ocorra antes das eleições e acredita que é possível fazer uma CPI de 90 dias, dependendo da disposição dos distritais. “A melhor coisa que o governador Ibaneis pode fazer é pedir para toda a sua bancada votar a favor do requerimento”, destacou.

Eleições 2026

Com relação às eleições de 2026 para governador do Distrito Federal, o distrital ressaltou que, apesar de as prévias do PT terem sido suspensas, a maioria do partido apoia o presidente do Iphan, Leandro Grass. Para Chico Vigilante, a pré-candidatura de Grass deve vir rápido, trazendo propostas para resolver "a situação crítica na saúde pública de Brasília, que conta com mais de 100 mil pedidos de atendimento".

Na opinião do parlamentar, as eleições do ano que vem devem ser "marcadas por muitos escândalos, por conta de resquícios da Operação Caixa de Pandora e do BRB". Ele acredita, ainda, que a prisão de Jair Bolsonaro, no sábado (22/11), pode mudar o cenário político do DF e diminuir os votos em candidatos bolsonaristas.

