"Assunto da Justiça, não meu", afirma Ibaneis sobre a prisão de Bolsonaro

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), não quis comentar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante agenda oficial realizada nesta segunda-feira (24/11). Na chegada ao evento de formatura do RenovaDF que marcou início do Feirão do Trabalhador, o chefe do Buriti apenas afirmou: “Assunto da Justiça, não meu".

Depois de falar com os jornalistas, Ibaneis seguiu para o palco onde seria realizada a formatura de mais de 1,5 mil estudantes. Já o Feirão do Trabalhador, no Eixo Monumental, vai oferecer 4,2 mil vagas de emprego e serviços de orientação profissional para a população.

Julgamento

Nesta segunda (24), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva de Bolsonaro. Os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia acompanharam o voto pela manutenção da medida, analisada no plenário virtual.

A prisão do ex-presidente foi decretada após a Polícia Federal (PF) apontar que a tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro foi danificada por uma fonte de calor, possivelmente um aparelho de solda, à 0h08 de sábado (22). A PF considera que o episódio configura violação das medidas cautelares impostas no inquérito que apura a trama golpista.

Bolsonaro foi preso na manhã de sábado (22), em sua casa, no Jardim Botânico, e permanece na Superintendência da Polícia Federal, no Setor Policial Sul. A prisão é preventiva, sem prazo determinado. O pedido foi feito pela Polícia Federal ao STF e teve aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo as autoridades, a prisão não está diretamente ligada à condenação na investigação sobre a tentativa de golpe, mas às tentativas de quebras de medidas cautelares previamente impostas pelo Supremo.