A luta é preta e feminina: Marcha das Mulheres Negras começa em Brasília

Manifestantes se reúnem em Brasília para a Marcha das Mulheres Negras 2025. Com delegações de diversos estados e países, alojamento na Granja do Torto conta com espaços de cuidado, saúde, descanso e atividades infantis

Adriana Martins lembra da primeira marcha, em 2015: 100 mil mulheres


Mulheres de todo o país e de diferentes regiões do mundo para a Marcha das Mulheres Negras 2025 por Reparação e Bem-Viver chegaram, ontem, à Granja do Torto. Milhares de participantes ocupam os 36 alojamentos preparados para recebê-las, em um espaço amplo, diverso e voltado ao acolhimento. A estrutura conta com áreas de descanso, atividades de cuidado, apoio psicológico, atendimento médico e espaços para crianças.

No local, o Espaço Bem Viver oferece massagem, práticas de relaxamento e um ambiente de descompressão voltado, especialmente, para crianças autistas. Há também o Espaço Fiocruz, com atendimento psicológico e médico; o Espaço Erê, destinado aos pequenos, com oficinas, brinquedos e cinema; além de outras atividades que garantem acolhimento integral às mulheres e suas famílias.

Para a Ialorixá de Oxum (nome com o qual ela prefere ser identificada) e coordenadora da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (Renafro), do Rio de Janeiro, de 61 anos, o encontro representa a defesa da vida em todas as dimensões. "Estar nessa marcha é importante porque, quando a gente para e pensa em uma marcha com o tema Bem Viver, significa o direito de professar a minha fé, o direito da nossa juventude preta e favelada em pé, e que tenha mais dignidade", afirma. 

Ela reforça que a mobilização traz à tona desigualdades persistentes. "Marchar para nós é marchar por todas as sequelas da nossa sociedade. O nosso país não é seguro para a mulher negra. Quando nós pensamos que tínhamos avançado, veio o retrocesso político", lamenta.


Para a Ialorixá de Oxum, Marcha é sobre dignidade e direito de professar a fé

Adriana Andara Martins, 54, integrante do Comitê Sudeste da Marcha das Mulheres Negras, do Estado do Rio de Janeiro, e do Movimento Negro Unificado e da Articulação de Mulheres Brasileiras, chegou ao alojamento com outras lideranças. Ela recorda a primeira marcha de que participou, realizada em 2015. "Na época, fomos recebidas com tiros por fascistas acampados aqui, mas mesmo assim participamos. Fomos em torno de 100 mil mulheres", relembra.

Segundo Adriana, a expectativa para 2025 é ainda maior. "Estamos esperando cerca de 350 mil mulheres. Ao longo do processo de organização, a perspectiva é de 1 milhão de mulheres negras envolvidas". Ela destaca que a mobilização ultrapassou fronteiras. "Essa marcha já deixou de ser nacional, ela é global. Temos delegações de cerca de 30 países da América Latina, do Caribe e do continente africano participando".


Adriana Martins lembra da primeira marcha, em 2015: 100 mil mulheres

A Marcha na luta por justiça, reparação, dignidade e políticas será hoje, na área externa do Museu Nacional da República, com saída às 11h.

Por Vitória Torres
postado em 25/11/2025 06:33 / atualizado em 25/11/2025 08:00
