Manifestantes protestam contra Ibaneis e pedem abertura de CPI sobre o BRB

Dezenas de manifestantes reuniram-se na Praça do Buriti para defender a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). O ato começou às 17h desta segunda-feira (24/11).

Estiveram presentes filiados de sindicatos de diversos setores do DF, incluindo de enfermeiros, bancários, vigilantes e professores, além de representantes de partidos políticos. Os participantes ergueram faixas com dizeres: “Ibaneis e Celina transformaram o BRB em um balcão de negócios”.

Chico Vigilante foi à manifestação e classificou o caso do Banco Master como o maior escândalo da história. "Só temos seis assinaturas para a criação da CPI, mas precisávamos chegar a 13 assinaturas. Por isso, precisamos da movimentação popular. Hoje, tive reunião com nossa bancada. Vamos pedir uma nova audiência com o Banco Central para que eles sejam rigorosos com a investigação que está sendo feita.”

Presidente da Central Única dos Trabalhadores do DF (CUT), Rodrigo Rodrigues afirmou que a saída do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, não é suficiente. “Queremos, primeiro, uma explicação do que ocorreu. E, com certeza, a criação de uma CPI para esclarecer como isso foi autorizado.”

Na semana passada, Ibaneis indicou o nome de Nelson Antônio de Souza, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, à presidência do BRB. A decisão ocorre em meio à crise provocada pela Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura um esquema de fraude envolvendo a emissão e a negociação de títulos de crédito falsos.