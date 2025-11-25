Explosão na Esplanada deixa um ferido em estado grave

Um trabalhador ficou gravemente ferido, com 60% do corpo queimado, após uma explosão registrada na manhã desta terça-feira (25/11), na Esplanada dos Ministérios. Outras duas pessoas sofreram intoxicação por inalação de fumaça, e outras 27 precisaram de atendimento médico.
A explosão ocorreu em subestação de energia no Ministério da Igualdade Racial. O Corpo de Bombeiros faz o atendimento às vítimas . O caso mais crítico, de um trabalhador que atuava na subestação. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base.
Matéria em atualização
postado em 25/11/2025 11:10 / atualizado em 25/11/2025 11:20