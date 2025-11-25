InícioCidades DF
Acidente

Explosão na Esplanada deixa um ferido em estado grave

Corpo de Bombeiros está atendendo vítimas neste momento, com um caso grave de um trabalhador

Corpo de Bombeiros atende ocorrência de explosão na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Leticia Mouhamad)
Corpo de Bombeiros atende ocorrência de explosão na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Leticia Mouhamad)

Um trabalhador ficou gravemente ferido, com 60% do corpo queimado, após uma explosão registrada na manhã desta terça-feira (25/11), na Esplanada dos Ministérios. Outras duas pessoas sofreram intoxicação por inalação de fumaça, e outras 27 precisaram de atendimento médico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A explosão ocorreu em subestação de energia no Ministério da Igualdade Racial. O Corpo de Bombeiros faz o atendimento às vítimas . O caso mais crítico, de um trabalhador que atuava na subestação. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base.

Matéria em atualização

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Correio Braziliense e Amanda S. Feitoza
postado em 25/11/2025 11:10 / atualizado em 25/11/2025 11:20
SIGA
x