DF tem dois acidentes, um com morte, na manhã desta terça (25/11)

Dois acidentes de trânsito, um deles resultando em morte, aconteceram em menos de duas horas no início da manhã chuvosa desta terça-feira (25/11), no Distrito Federal. As ocorrências foram registradas em PLanaltina (DF) e Jardim Botânico, entreas 6h e 8h. Um pedestre foi atropelado e morto.

O homem vitimado teve uma parada cardiorrespiratória no local da colisão, no Jardim Botânico, após ser atingido por um motociclista. Os bombeiros chegaram no acidente às 7h43, mas, após 30 minutos de manobras de reanimação, o pedestre não resistiu e morreu no local.

Após o atropelamento, o motociclista ainda colidiu com dois veículos de passeio e teve arranhões na mão direita. Ele foi transportado pelos bombeiros para uma unidade de saúde.

A Polícia Militar e a Polícia Civil do DF foram acionadas para o acidente, interditando a via para o atendimento seguro da vítima, não identificada. No momento, não há mais informações da dinâmica da colisão.

Bloqueio em Planaltina (DF)



Na BR-020, em frente à Embrapa, um caminhão Mercedes-Benz tombou, bloqueando as duas faixas da via. O acidente ocorreu por volta das 6h e não teve vítimas, apenas danos materiais.



O caminhão obstruiu as duas vias da BR-020 (foto: Divulgação)

Após o tombamento, o trânsito foi interditado e a área foi isolada para o atendimento seguro ao motorista do caminhão. Os bombeiros mobilizaram três viaturas de socorro e chegaram às 6h35 no local. Não há informações sobre as causas do acidente.

