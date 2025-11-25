InícioCidades DF
Mala suspeita abandonada em portaria de ministério estava vazia

O procedimento da PMDF incluiu aproximação com traje antibomba, uso de equipamento de raio X e avaliação conjunta com a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar

Mala abandonada na portaria de ministério é avaliada pela PMDF - (crédito: Lara Costa/CB Press)
Mala abandonada na portaria de ministério é avaliada pela PMDF - (crédito: Lara Costa/CB Press)

A mala abandonada na portatira do Ministério da Ciência e Tecnologia, na Esplanada dos Ministérios, e encontrada pela Polícia Militar do Distrito Federal na manhã desta terça-feira (25/11) estava vazia.  A operação foi encerrada após a verificação da PMDF, acionada para verificar uma mala abandonada na portaria do ministério. O objeto havia sido deixado no local e a suspeita era de que teria algum conteúdo ilícito que poderia causar risco às pessoas no local.

O segurança acionou a PMDF e o prédio foi evacuado. A bagagem suspeita passou por avaliação do BOPE.

Confira o vídeo:

 

O procedimento incluiu aproximação com traje antibomba, uso de equipamento de raio X e, posteriormente, avaliação conjunta com a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar. A mala foi aberta pelo operador, confirmando a ausência de qualquer conteúdo ilícito.

A área foi liberada, e não apresenta riscos à população.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 25/11/2025 12:30 / atualizado em 25/11/2025 12:31
