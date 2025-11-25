Mala suspeita abandonada em portaria de ministério estava vazia

Mala abandonada na portaria de ministério é avaliada pela PMDF - (crédito: Lara Costa/CB Press)

A mala abandonada na portatira do Ministério da Ciência e Tecnologia, na Esplanada dos Ministérios, e encontrada pela Polícia Militar do Distrito Federal na manhã desta terça-feira (25/11) estava vazia. A operação foi encerrada após a verificação da PMDF, acionada para verificar uma mala abandonada na portaria do ministério. O objeto havia sido deixado no local e a suspeita era de que teria algum conteúdo ilícito que poderia causar risco às pessoas no local.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O segurança acionou a PMDF e o prédio foi evacuado. A bagagem suspeita passou por avaliação do BOPE.

Confira o vídeo:

O procedimento incluiu aproximação com traje antibomba, uso de equipamento de raio X e, posteriormente, avaliação conjunta com a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar. A mala foi aberta pelo operador, confirmando a ausência de qualquer conteúdo ilícito.

A área foi liberada, e não apresenta riscos à população.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel