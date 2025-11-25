Mala é abandonada perto de ministério na W3 Norte

PMDF avalia mala abandonada em frente ao Ministério de Ciência e Tecnologia na manhã desta terça-feira (25/11) - (crédito: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, na manhã desta terça-feira (25/11), para verificar uma mala abandonada na portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Bloco B da W3 Norte.

De acordo com informações preliminares, o objeto foi deixado no local e a equipe de segurança do ministério acionou imediatamente a polícia.

A área foi isolada, e o volume suspeito está sendo avaliado pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Em nota ao Correio, a PM informou que a Operação Petardo foi encerrada após a confirmação de que a mala estava vazia.

"O procedimento incluiu aproximação com traje antibomba, uso de equipamento de raio-X e, posteriormente, avaliação conjunta com a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar. A mala foi aberta pelo operador, confirmando a ausência de qualquer conteúdo ilícito", conclui a nota.

A mala foi levada pela Polícia Civil para perícia. Agora, a PMDF pretende descobrir quem deixou o objeto no local.