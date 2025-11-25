Mulher que recebeu convite para encontro com Lula participa da Marcha

Mulher que recebeu convite para possível encontro com Lula participa da Marcha - (crédito: Davi Cruz/CB Press)

A pernambucana Adriana Samico, integrante da Associação Mulheres Guerreiras de Igarassu, viralizou nas redes sociais após afirmar que recebeu um telefonema do senador Humberto Costa (PT-PE) articulando um possível encontro dela com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A militante participa nesta terça-feira (25/11), da 2ª Marcha das Mulheres Negras em Brasília, com tema “Por reparação e bem-viver”.

Segundo Samico, a viagem foi organizada a partir de um convite do governo de Pernambuco, que levou representantes de diferentes iniciativas locais para acompanhar a programação da marcha. “Viemos pra cá prestigiar essa festa linda, essa marcha que é feita para reparar e garantir nossos direitos”, afirmou.

A pernambucana explicou que o contato para o encontro especial teria partido diretamente do senador Humberto Costa. A expectativa, segundo ela, é das maiores possíveis. “É uma emoção tremenda, você não tem noção. Eu não consigo descrever a sensação de poder conhecer ele (Lula) pessoalmente”, disse.

Caso o encontro se concretize, a pernambucana contou que tem uma mensagem preparada. “Eu quero dizer: Lula, meu amor, eu te amo! Se eu conseguir ver Lula, eu vou tatuar o nome dele na minha pele”, destacou.

Vinda de Pernambuco especialmente para a ocasião, Adriana também destacou a recepção calorosa em Brasília. “Tô amando tudo! Tá incrível, a cidade é linda, a receptividade maravilhosa, incrível!", concluiu.