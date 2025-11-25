Dois carros colidem e poste de iluminação cai sobre outro veículo

Por Lara Costa
Na entrada da Ponte das Garças, sentido Plano Piloto, nessa terça-feira (25/11), ocorreu uma colisão envolvendo um Ford Ka, de cor cinza e um Ford Fiesta, de cor branca. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), após o impacto, o carro branco colidiu com um poste de iluminação pública, que caiu em cima de um Honda HRV, de cor branca, que trafegava no sentido contrário.
A empresa Neoenergia foi acionada, pois o poste ainda estava energizado, e os militares iniciaram rapidamente os protocolos de atendimento. O condutor do Fiesta foi transportado ao hospital, consciente e orientado, queixando-se de dores na região do tórax. Além disso, a Polícia Militar foi acionada para o local.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
