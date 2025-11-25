InícioPolítica
General Braga Netto tem prisão definitiva decretada pelo STF

Ministro Alexandre de Moraes decretou que o general e ex-ministro do governo Bolsonaro permaneça preso na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar da cidade do Rio de Janeiro

Braga Netto recebeu pena privativa de liberdade de 26 anos, sendo 23 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta terça-feira (25/11), a prisão imediata de Walter Braga Netto em regime inicial fechado, após rejeitar recursos considerados de caráter manifestamente protelatório e declarar trânsito em julgado da condenação.

Braga Netto recebeu pena privativa de liberdade de 26 anos, sendo 23 anos e seis meses de reclusão e dois anos e seis meses de detenção. Foi expedido o mandado de prisão, com determinação para que o réu permaneça recolhido na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar da cidade do Rio de Janeiro.

Braga Netto foi condenado por organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado. A Corte reconheceu o concurso material de delitos entre os crimes de abolição violenta e golpe.

postado em 25/11/2025 16:23 / atualizado em 25/11/2025 16:24
