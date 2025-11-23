Ônibus de viagem capota após colisão com caminhão e deixa 27 feridos no DF

Um grave acidente entre um caminhão-guincho e um ônibus de viagem deixou ao menos 27 pessoas feridas na noite deste domingo (23/11), na BR-020, em Planaltina, sentido Formosa (GO). O número de vítimas é atualizado constantemente pelo Corpo de Bombeiros (veja vídeo abaixo).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a corporação, a colisão provocou a capotagem do ônibus, que seguia para o Piauí. Quartéis de Planaltina, Sobradinho, Paranoá e Lago Norte foram acionados para atender à ocorrência.

Até a última atualização desta reportagem, oito vítimas haviam sido transportadas pelo Samu e oito pelo CBMDF para hospitais distintos. Não há informação se todas eram passageiras do ônibus. Às 23h15, o Corpo de Bombeiros informou que todas as vítimas estavam conscientes e orientadas.

