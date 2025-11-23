InícioCidades DF
Ônibus de viagem capota após colisão com caminhão e deixa 27 feridos no DF

Segundo a corporação, a colisão provocou a capotagem do ônibus, que seguia para o Piauí

Acidente ocorreu na noite deste domingo - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um grave acidente entre um caminhão-guincho e um ônibus de viagem deixou ao menos 27 pessoas feridas na noite deste domingo (23/11), na BR-020, em Planaltina, sentido Formosa (GO). O número de vítimas é atualizado constantemente pelo Corpo de Bombeiros (veja vídeo abaixo).

Segundo a corporação, a colisão provocou a capotagem do ônibus, que seguia para o Piauí. Quartéis de Planaltina, Sobradinho, Paranoá e Lago Norte foram acionados para atender à ocorrência.

Até a última atualização desta reportagem, oito vítimas haviam sido transportadas pelo Samu e oito pelo CBMDF para hospitais distintos. Não há informação se todas eram passageiras do ônibus. Às 23h15, o Corpo de Bombeiros informou que todas as vítimas estavam conscientes e orientadas.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/11/2025 23:13 / atualizado em 23/11/2025 23:26
