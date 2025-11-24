InícioCidades DF
morte no trânsito

Idoso morre após ser atropelado no Eixão Sul; é o segundo caso em poucas horas

Quando as equipes do socorro chegaram ao local, o homem já estava sem sinais vitais. Também na noite de domingo (23), um ciclista morreu atropelado no Lago Sul

Uma pessoa idosa morreu atropelada no Eixão Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Uma pessoa idosa morreu atropelada no Eixão Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem idoso, cuja identidade não foi revelada, morreu após ser atropelado no Eixão, na altura da 104 Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram ao local do sinistro, a vítima já estava sem sinais vitais. Este foi o segundo caso de atropelamento no DF somente na noite desse domingo (23/11). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No Lago Sul, um ciclista, também não identificado, morreu após ser atropelado por um carro de passeio. Imagens compartilhadas pela corporação mostram a frente do veículo, incluindo o para-brisa, bastante danificada. Quando o socorro chegou, o homem já estava sem vida. 

A via precisou ser interditada para garantir a segurança durante o atendimento. A Polícia Civil do DF e a Polícia Militar foram acionadas para o local. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente. O condutor, que acompanhou o atendimento, realizou o teste do etilômetro, cujo resultado não apontou alcoolemia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 24/11/2025 14:12
SIGA
x