Idoso morre após ser atropelado no Eixão Sul; é o segundo caso em poucas horas

Um homem idoso, cuja identidade não foi revelada, morreu após ser atropelado no Eixão, na altura da 104 Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram ao local do sinistro, a vítima já estava sem sinais vitais. Este foi o segundo caso de atropelamento no DF somente na noite desse domingo (23/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No Lago Sul, um ciclista, também não identificado, morreu após ser atropelado por um carro de passeio. Imagens compartilhadas pela corporação mostram a frente do veículo, incluindo o para-brisa, bastante danificada. Quando o socorro chegou, o homem já estava sem vida.

A via precisou ser interditada para garantir a segurança durante o atendimento. A Polícia Civil do DF e a Polícia Militar foram acionadas para o local. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente. O condutor, que acompanhou o atendimento, realizou o teste do etilômetro, cujo resultado não apontou alcoolemia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Renova DF: 1.502 formandos concluem o 3º Ciclo do programa nesta segunda

Renova DF: 1.502 formandos concluem o 3º Ciclo do programa nesta segunda Cidades DF "Tem peso político no mercado", diz presidente da CLDF sobre indicado ao BRB

"Tem peso político no mercado", diz presidente da CLDF sobre indicado ao BRB Cidades DF Antes de matar enteada no DF, mulher executou e incendiou corpo do marido