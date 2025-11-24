Idoso morre após ser atropelado no Eixão Sul; é o segundo caso em poucas horas

Um homem idoso, cuja identidade não foi revelada, morreu após ser atropelado no Eixão, na altura da 104 Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram ao local do sinistro, a vítima já estava sem sinais vitais. Este foi o segundo caso de atropelamento no DF somente na noite desse domingo (23/11).
No Lago Sul, um ciclista, também não identificado, morreu após ser atropelado por um carro de passeio. Imagens compartilhadas pela corporação mostram a frente do veículo, incluindo o para-brisa, bastante danificada. Quando o socorro chegou, o homem já estava sem vida.
A via precisou ser interditada para garantir a segurança durante o atendimento. A Polícia Civil do DF e a Polícia Militar foram acionadas para o local. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente. O condutor, que acompanhou o atendimento, realizou o teste do etilômetro, cujo resultado não apontou alcoolemia.
