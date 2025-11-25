Traficante guardava caixas com 95 tijolos de maconha em casa no Gama

Policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) e militares prenderam um homem de 41 anos em flagrante por armazenar mais de 90 tijolos de maconha em casa, na Ponte Alta do Gama. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (24/11).



A operação High Bridge foi deflagrada após a polícia receber denúncias anônimas de que um morador do Gama guardava vasta quantidade de drogas em casa. As equipes descobriram que o proprietário da residência denunciada já havia sido preso por tráfico de drogas.

Na casa, uma mulher, ao ser questionada, confirmou a existência de caixas com drogas no interior do imóvel. Os policiais encontraram quatro compartimentos, com 95 tijolos de maconha, uma porção de cocaína, duas balanças digitais e uma munição para arma calibre 12. O suspeito foi encontrado no banheiro do imóvel. Ele foi conduzido a 35ª DP.