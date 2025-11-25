InícioCidades DF
OAB-DF lança comissão dedicada à gestão econômica da advocacia

Sessão solene foi realizada na noite desta segunda-feira (24/11)

Nova comissão tem como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento econômico - (crédito: Platobr Nacional)
A Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF) promoveu, na noite desta segunda-feira (24/11), a sessão solene de lançamento da Comissão de Gestão Econômica da Advocacia e Educação Financeira.

O evento reuniu Thiago Castro, vice-presidente da comissão; Daniela Magalhães, presidente do colegiado; e Ciro Avelar, economista e consultor especializado em gestão patrimonial, que compõem a direção inicial dos trabalhos.

A nova comissão tem como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento econômico e ao planejamento financeiro entre advogados, advogadas e a sociedade civil do DF. A proposta é oferecer ferramentas práticas de gestão econômica e finanças pessoais, consideradas pelos integrantes como “uma rota de navegação” para a organização da vida financeira individual e familiar.

Segundo os membros, democratizar o acesso à educação econômica e financeira é passo essencial para o bem-estar dos profissionais e para a construção de uma sociedade mais equilibrada.

A solenidade ocorreu no auditório da OAB-DF, na 516 Norte, e contou com a presença de representantes do mercado jurídico, da área econômica e da comunidade.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 25/11/2025 00:20
