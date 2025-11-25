OAB-DF lança comissão dedicada à gestão econômica da advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF) promoveu, na noite desta segunda-feira (24/11), a sessão solene de lançamento da Comissão de Gestão Econômica da Advocacia e Educação Financeira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O evento reuniu Thiago Castro, vice-presidente da comissão; Daniela Magalhães, presidente do colegiado; e Ciro Avelar, economista e consultor especializado em gestão patrimonial, que compõem a direção inicial dos trabalhos.
- Leia também: "Desorganização na distribuição de varas cria cidadãos de segunda categoria", diz presidente da OAB-DF
A nova comissão tem como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento econômico e ao planejamento financeiro entre advogados, advogadas e a sociedade civil do DF. A proposta é oferecer ferramentas práticas de gestão econômica e finanças pessoais, consideradas pelos integrantes como “uma rota de navegação” para a organização da vida financeira individual e familiar.
Segundo os membros, democratizar o acesso à educação econômica e financeira é passo essencial para o bem-estar dos profissionais e para a construção de uma sociedade mais equilibrada.
- Leia também: O modelo "OAB da medicina" começa a ser discutido
A solenidade ocorreu no auditório da OAB-DF, na 516 Norte, e contou com a presença de representantes do mercado jurídico, da área econômica e da comunidade.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais