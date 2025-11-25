Comissão de Economia da CLDF aprova o nome de Nelson de Souza para o BRB

Os deputados distritais titulares da comissão aprovaram por quatro votos o nome de Nelson Antônio - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Após duas horas de sabatina na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os deputados distritais titulares da comissão aprovaram, por quatro votos, Nelson Antônio de Souza para assumir a presidência do Banco de Brasília (BRB). A sabatina aconteceu na tarde desta terça-feira (25/11). Agora, o nome será submetido ao plenário da Casa, onde também haverá uma votação.

“Estou empenhado em trabalhar para que o BRB siga avançando, fortalecendo a credibilidade e ampliando a capacidade de entregar resultados com seriedade e governança”, afirmou Nelson. “Encaro com força de vontade e total serenidade a missão que me foi dada”, acrescentou.

A CEOF é composta por cinco deputados, todos presentes na sessão: Eduardo Pedrosa (União Brasil), Joaquim Roriz Neto (PL), Jaqueline Silva (MDB), Paula Belmonte (Cidadania) e Jorge Vianna (PSD). Destes, somente Paula Belmonte não estava presente no momento da votação.

Nelson Antônio de Souza iniciou a carreira na Caixa Econômica Federal em 1979 e chegou a presidir o banco em 2018, ano em que foi alcançado lucro recorde de R$ 12,7 bilhões, o maior da história. O indicado de Ibaneis também presidiu a Brasilcap, o Banco do Nordeste e o Banco Desenvolve SP.

Na Caixa, ele também passou pelos cargos de diretor-executivo de Gestão de Pessoas, chefe de gabinete da presidência, superintendente nacional da Região Nordeste e do FGTS. Ao ser convidado para assumir a presidência do BRB, Nelson estava no cargo de vice-presidente da Elo, empresa do setor de cartões de créditos.