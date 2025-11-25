Sabatinado, Nelson de Souza defende austeridade na compra e venda de bancos

Sabatina na Câmara Legislativa com Nelson Antônio de Souza indicado para assumir a presidência do BRB - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Na sabatina na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Nelson Antônio de Souza, indicado para a presidência do Banco de Brasília (BRB), falou sobre compra e venda de bancos.

Durante os questionamentos, o deputado Jorge Vianna (PSD) perguntou ao indicado se ele compraria o banco Master pelo BRB caso estivesse na presidência do banco. Em resposta, Nelson respondeu que operações do tipo são normais entre bancos.

“Em banco, é comum fusão, compra, venda, etc. isso é normal no mercado se os indicadores de estiverem normais. O que precisa é austeridade dentro das normas do Banco Central. O BC é muito diligente com relação a isso”, ressaltou Nelson.

Participam da sabatina os deputados membros da CEOF: Paula Belmonte, Jorge Vianna, Eduardo Pedrosa, Joaquim Roriz Neto e Jaqueline Silva. Além destes, estão presentes na sabatina ainda o presidente da CLDF, Wellington Luiz, Chico Vigilante, Fábio Félix, Gabriel Magno, Max Maciel, Iolando, Daniel de Castro e Dayse Amarílio.

