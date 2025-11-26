Condutora fica ferida após bater em viaduto na Octogonal

Uma mulher ficou ferida após colidir contra um viaduto na Octogonal, no início da tarde desta quarta-feira (26/11). O sinistro de trânsito aconteceu próximo à AOS 6, debaixo do viaduto de ligação entre SIA e Octogonal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 12h55. Ao realizar a avaliação, a vítima foi transportada, "em protocolo de trauma", consciente e orientada para um hospital da região.

Para garantir a segurança da operação, parte da via foi interditada durante a realização do atendimento à vítima. Os militares não souberam informar sobre a dinâmica do acidente.