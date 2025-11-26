InícioCidades DF
Sinistro

Condutora fica ferida após bater em viaduto na Octogonal

A mulher foi transportada consciente para um hospital da região. Parte do trânsito teve de ser interditado para o atendimento à ocorrência

Mulher fica ferida após colidir com coluna de viaduto - (crédito: Reprodução: CBMDF)
Uma mulher ficou ferida após colidir contra um viaduto na Octogonal, no início da tarde desta quarta-feira (26/11). O sinistro de trânsito aconteceu próximo à AOS 6, debaixo do viaduto de ligação entre SIA e Octogonal. 

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 12h55. Ao realizar a avaliação, a vítima foi transportada, "em protocolo de trauma", consciente e orientada para um hospital da região. 

Para garantir a segurança da operação, parte da via foi interditada durante a realização do atendimento à vítima. Os militares não souberam informar sobre a dinâmica do acidente.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/11/2025 15:19
