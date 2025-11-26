Homem é preso em Vicente Pires por tráfico interestadual de drogas

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas, em um condomínio localizado em Vicente Pires. Segundo investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que atuou em parceria com a Receita Federal, o indivíduo já era um traficante conhecido na Bahia e, após se mudar para o DF, passou a distribuir os entorpecentes em Taguatinga e Vicente Pires. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (26/11).

Por meio da operação Narke, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, os investigadores apuraram que o suspeito recebia pacotes semanais de drogas enviadas via encomenda postal e usava subterfúgios para ocultar sua identidade e endereço real. Após solicitar a autorização à Justiça para realizar buscas no imóvel, a equipe cumpriu o mandado judicial nesta manhã.











Quando os policiais entraram no imóvel, o investigado lançou grande quantidade de drogas pela janela do segundo andar da residência, posteriormente recuperada no telhado da casa vizinha. Também havia entorpecentes armazenados dentro do imóvel, onde foram encontrados cerca de 2 quilos que skunk, haxixe e alguns comprimidos de LSD, além de balanças e apetrechos para embalar as substâncias. No total, foram apreendidos cerca de R$ 30 mil em drogas.



A pena para o crime de tráfico interestadual de drogas no Brasil é de 5 a 15 anos de reclusão e multa, aumentada de um sexto a dois terços.

