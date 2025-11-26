Após atropelar criança e fugir, motociclista volta ao local para pegar celular

Após atropelar criança e fugir, motociclista voltou ao local para pegar celular - (crédito: Material cedido ao Correio)

O motociclista que atropelou uma criança de 8 anos, na tarde desta terça-feira (25/11), no bairro Parque Marajó, em Valparaíso de Goiás, voltou ao local do sinistro. Depois de fugir sem prestar socorro à menina, identificada como Yasmin Sofia, o homem foi flagrado momentos depois, não para se apresentar à polícia ou ajudar a vítima, mas sim para recolher o celular que havia perdido. Veja:

O acidente ocorreu enquanto Yasmin Sofia e outros estudantes desciam de um ônibus escolar e tentavam atravessar a rua para chegar em casa. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a menina foi atingida.

De acordo com testemunhas, o motociclista estaria em alta velocidade e teria atingido a criança ao tentar desviar de um quebra-molas. O impacto foi violento, arremessando Yasmin. Imediatamente após o choque, o condutor acelerou e fugiu do local, ignorando o estado da vítima.

Yasmin Sofia foi rapidamente socorrida e levada ao Hospital Regional do Gama, onde está internada. A menina teve que passar por uma cirurgia de emergência devido à fratura dos ossos da perna (tíbia e fíbula). A equipe médica também acompanha de perto a gravidade dos ferimentos que ela sofreu na região da cabeça.

O caso está sob investigação da Polícia Civil de Goiás (PCGO), conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia, de Valparaíso.

