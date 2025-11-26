Banco Central autoriza e Nelson de Souza já pode tomar posse no BRB

O Banco Central do Brasil (BC) autorizou, na noite desta quarta-feira (26/11), a posse de Nelson Antônio de Souza para a presidência do Banco de Brasília (BRB). Indicado por Ibaneis Rocha (MDB), Nelson foi sabatinado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) na última terça-feira (25/11) e os deputados distritais aprovaram seu nome com 16 votos a 6. A data da posse ainda não foi divulgada.
Com 45 anos de experiência no mercado financeiro, o próximo presidente do BRB iniciou a carreira na Caixa Econômica Federal em 1979 e chegou a presidir o banco em 2018. O indicado de Ibaneis também presidiu a Brasilcap, o Banco do Nordeste e o Banco Desenvolve SP. Nelson tem graduação em Letras e Psicologia e MBA em administração e marketing e em consultoria empresarial.