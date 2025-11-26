Leila do Vôlei pede explicações sobre Banco Master e fundos de pensão

Preocupada com o risco de prejuízo nas aposentadorias de servidores públicos, a senadora Leila Barros (PDT-DF), conhecida como Leila do Vôlei, pediu explicações à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) sobre aplicações feitas em títulos ligados ao Banco Master, investigado pela Polícia Federal pela venda de títulos de créditos falsos. Segundo a parlamentar, há indícios de que fundos de aposentadoria de milhares de servidores públicos do Distrito Federal foram expostos ao risco causado pelas operações entre o BRB e o Banco Master.

No requerimento, a senadora pede que a Previc envie à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado uma relação completa dos fundos de pensão que tinham aplicações em títulos do Banco Master no momento da liquidação, informando quanto cada um investiu, em que tipo de papel e em que data, além de indicar se esses valores estavam ou não protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

A senadora também quer uma avaliação sobre o risco de prejuízos nessas aplicações, a identificação de quais entidades podem enfrentar problemas financeiros mais graves e a análise de possíveis impactos em cadeia sobre outros fundos e regimes de previdência. O documento ainda cobra explicações sobre a fiscalização feita pela autarquia nos últimos dois anos, eventuais alertas ou restrições já emitidos e se houve acesso prévio a informações do Banco Central que apontassem a piora da situação do Banco Master antes da liquidação.

Leila chama atenção para o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF), que é acionista do BRB, detentor de cerca de 19% das ações do banco. “A situação do IPREV-DF, como relevante acionista do BRB, agrava o impacto no Distrito Federal, podendo combinar risco financeiro direto com risco reputacional sistémico, dada a ligação entre o BRB e tratativas anteriormente divulgadas sobre aquisição de ativos do Banco Master”, afirmou no documento.

O requerimento foi apresentado por meio da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e deve ser respondido no prazo de 45 dias pela Previc.