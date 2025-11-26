Colisão entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas na EPIA Sul

Duas mulheres ficaram feridas após a colisão entre um caminhão Mercedes-Benz Accelo e um BYD Song Pro, na EPIA Sul, sentido Gama, na tarde desta quarta-feira (26/11). O sinistro ocorreu próximo ao balão de acesso à Vila Cauhy, no Park Way, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do SAMU.

A condutora do carro foi socorrida consciente e orientada e encaminhada, em protocolo de trauma, para um hospital da região. A passageira também foi transportada por uma equipe do SAMU. Os ocupantes do caminhão não se feriram.

Durante o atendimento, a via precisou ser parcialmente interditada. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, mas a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

