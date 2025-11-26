Moradores do Sudoeste pedem por melhorias na iluminação pública

"Por falta de iluminação pública. A partir daqui. O uso de lanterna é obrigatório", destaca o cartaz de Waldimir - (crédito: Material cedido)

Locais do Sudoeste e Sudoeste Econômico observam problemas de abastecimento de postes públicos. As falhas, decorrentes de danos nas fiações, são causadas por obras nas redondezas e roubos de cabos de energia, e afetam diretamente os pedestres dos bairros, que correm riscos ao passar por locais escuros. Na Quadra Residencial 8 (QRSW 8), do Sudoeste Econômico, alguns moradores improvisam e ligam a lanterna do celular ao passar pelas ruas mal-iluminadas, enquanto outros, como Waldemir Soares, 64 anos, movimenta a comunidade pendurando cartazes de protesto contra as falhas, que já vão e voltam desde dezembro do ano passado.

Moradores da região ligam a lanterna para passar nas ruas (foto: Material cedido)

“Por falta de iluminação pública, a partir daqui, o uso de lanterna é obrigatório”, destaca a bandeira pendurada nas grades do Parque Ecológico das Sucupiras. Waldemir conta que, ao longo dos meses, fez 10 reclamações na ouvidoria do GDF, mas seu pedido só foi atendido após o protesto, que repercutiu nas mídias digitais. No momento da produção desta reportagem, as equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB) realizam a manutenção na QRSW 8, e começaram o serviço nesta terça-feira (25/11).

"Eu não gosto de ignorar esse tipo de coisa, acho que algo tem que ser feito", diz Waldimir Soares (foto: Artur Maldaner/CB Press)

Segundo a CEB, as equipes estão fazendo a reposição de cabos de energia furtados e a recomposição de cabos rompidos ou com defeito, e alerta para a crescente alarmante em furtos dos equipamentos no Sudoeste Econômico, Sudoeste, assim como em outras regiões do Distrito Federal, em especial o Plano Piloto. Informações da Companhia mostram que, somente em 2025, mais de 70 quilômetros de cabos de energia foram roubados no DF, e com frequência as equipes precisam realizar a reposição em pontos recém atendidos.

“Com relação à energia, eu estou correndo atrás sozinho”, diz Waldimir, que decidiu se manifestar após se juntar com síndicos da região, e não obter uma resposta satisfatória: “Um síndico daqui foi na CEB, no SIA, e eles alegaram que enquanto tiver obras na Quadra 500 teremos esse problema”, contou. A maioria dos prédios da QRSW 8 têm refletores led para tentar solucionar o problema da escuridão, crescente questão no DF.

“É uma situação muito séria, Brasília está uma cidade muito escura”, atesta Marisa Silveira, dona de um restaurante na quadra. Também moradora da QRSW 8, a empresária destaca locais públicos do DF, como o Parque da Cidade, como regiões que sofrem de mal-iluminação.

Fora do comum

A SQSW 104 é outra quadra residencial que, ao longo das últimas semanas, passa por problemas nos postes que iluminam áreas arborizadas. Moradora da quadra, Luciene Lobão, 56 anos, diz que problemas do tipo não eram comuns na região mas, ultimamente, ficaram "duas semanas no escuro".

Segundo a CEB, obras próximas da quadra, na EPIG, foram responsáveis pelos problemas de infraestrutura: “Manutenções foram feitas na quadra nas últimas semanas, contudo, novos rompimentos dos cabos causados por obras estão afetando a prestação de serviço, além do furto de cabos. A manutenção, reiteramos, já está na programação das equipes.”, disseram em nota.

Luciene é tutora de dois cachorros, e quando a quadra está escura, precisa mudar o trajeto do passeio da noite. Ela mostra preocupação, não com os moradores da 104 que trafegam de carro, mas com os pedestres que passam na região ao sair do trabalho e se expõem no período da noite: “Não posso nem dizer que sou tão prejudicada. Mas fica bem escuro mesmo, tanto que eu nem arrisco passear com os cachorros nesses momentos”, diz.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti










