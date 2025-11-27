Autódromo de Brasília é reaberto nesta quinta, após 12 anos fechado

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) participou da abertura oficial das celebrações de reinauguração do Autódromo Internacional de Brasília, que volta a funcionar após quase 12 anos fechado. O evento, que ocorreu nesta quinta-feira (27/11), marca o início de uma nova fase para um dos espaços esportivos mais simbólicos da capital e antecede a penúltima etapa da Stock Car 2025, que acontece no próximo domingo (30).

O autódromo, inaugurado em 1974 e agora totalmente modernizado, passou pela primeira grande reforma estrutural, parte de um projeto dividido em três etapas e que prevê investimentos totais de R$ 100 milhões. Na primeira fase, foram investidos R$ 60 milhões e incluiu a modernização completa da pista, novo pavimento, áreas de segurança e intervenções de drenagem e terraplanagem. O circuito se torna o maior em extensão do país.

Ibaneis Rocha destacou o simbolismo da entrega. “É uma alegria muito grande poder estar reabrindo o autódromo, devolvendo-o à população. Brasília sempre teve tradição no automobilismo. O autódromo Nelson Piquet é simbólico para a cidade, e nossos pilotos voltarão a ter um espaço para treinar. Esse centro esportivo também será aberto para a população caminhar e pedalar. É mais um equipamento que aumenta o turismo na capital”, afirmou.

De acordo com o governador, já existem 56 eventos programados para o espaço e envolvem diferentes modalidades. Ele também comentou sobre o sistema de retirada de ingressos gratuitos, todos adquiridos pelo BRB e distribuídos à população. “Houve uma instabilidade pelo grande número de acessos, o que demonstra o interesse do público. Mas o sistema já foi restabelecido. Os 50 mil ingressos foram adquiridos justamente para que toda a população pudesse participar, não apenas a elite, mas também quem não tem tanto poder aquisitivo", acrescentou.

Presente no evento, o ex-piloto tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, celebrou o renascimento do autódromo. “É uma alegria muito grandevera reaberturado autódromo de Brasília. Vários pilotos saíram daqui para representar o nosso Brasil e creio que novas estrelas surgirão”, afirmou.

Mudanças

A reforma representa a primeira grande revitalização da história do autódromo. O projeto modernizou o traçado da pista, as áreas de escape e a drenagem, preservando as características originais do circuito de 5.384 metros, com 16 curvas e três retas principais. Foram incluídos novos elementos de segurança, como defensas metálicas triplas e barreiras de proteção homologadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Além disso, as reformas na infraestrutura passam por três etapas: a entrega da pista (em novembro), a construção dos boxes, onde as equipes estarão posicionadas, até o início de 2026, e a implantação do Racing Center, com lojas, espaços corporativos e área de convivência.

O presidente da Vicar, empresa organizadora da Stock Car, Lincoln Oliveira, ressaltou o impacto da reabertura para o automobilismo brasileiro. “É um prazer enorme ter um espaço como este, que fez história e volta a fazer história. Recebi mensagens de pilotos, equipes e patrocinadores extremamente felizes. Agora temos o maior autódromo do Brasil, com padrão internacional. O esporte agradece imensamente”, declarou.

O secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, destacou que o autódromo se integra a um conjunto de equipamentos culturais e turísticos requalificados recentemente, como o Teatro Nacional e o Museu da República. “O DF vive um sucesso no turismo. Aumentamos mais de10 vezes o faturamento de hotéis e restaurantes, que estão cheios. O autódromo traz mais turistas, mais renda e mais eventos", destacou.

Ele também confirmou que, apesar da suspensão do show de Bell Marques por questões de agenda, haverá show de artistas locais. Além disso, no sábado (29), telões serão instalados no autódromo para que o público acompanhe a final da Libertadores, que será disputada entre Flamengo e Palmeiras. "Vamos ter uma grande semana, com mais um recorde de público", completou.

Transporte

Durante os dois dias de corrida, o GDF oferecerá transporte público gratuito, por meio da ampliação do programa Vai de Graça e de linhas especiais que serão divulgadas. A gratuidade, tradicionalmente válida em domingos e feriados, também valerá no sábado, dia 29, para facilitar o acesso do público ao autódromo.



















Programação

Sábado, 29 de novembro

10h – Stock Light – Classificação

10h40 – BRB Stock Car Pro Series – Classificação

12h10 – Stock Light – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

15h40 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 30 de novembro

10h50 – BRB Stock Car Pro Series – Warm Up

11h40 – Stock Light – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

12h20 – Stock Light – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

15h30 – BRB Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

Os ingressos são limitados, gratuitos, e devem ser retirados na plataforma online Tiqueteria.

