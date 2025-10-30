Ibaneis visita obras do Autódromo, que será reinaugurado em novembro

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), visitou, nesta quinta-feira (30/10), as obras do Autódromo Internacional de Brasília, que já estão 96% concluídas. Além da infraestrutura, o espaço esportivo passará por intervenções de paisagismo. O investimento total, realizado em parceria com o Banco de Brasília (BRB), ultrapassa R$ 60 milhões. O espaço, fechado desde 2014, será reinaugurado entre os dias 27 e 30 de novembro com a penúltima etapa da Stock Car, e vai marcar o retorno de um dos maiores complexos automobilísticos do país.

Durante a visita técnica, Ibaneis acompanhou as últimas intervenções no local e ressaltou que, além de receber corridas, o autódromo será um equipamento multifuncional, aberto à comunidade e com atividades esportivas, recreativas e culturais. “O combinado é que, durante a semana, ele fique aberto para o pessoal fazer suas caminhadas, poder andar de bicicleta, poder fazer alguns eventos aqui dentro também, para que a gente tenha movimento. A gente cria vida em uma área que estava abandonada na cidade. Eu acho que esse é o principal objetivo", afirmou Ibaneis.

Segundo o governador, o GDF e o BRB estão empenhados em devolver à população um espaço de referência, que permaneceu fechado por quase 12 anos. “Assim como reabrimos o Teatro Nacional e a Torre de TV, agora devolvemos o autódromo, um ícone da cidade. O BRB adquiriu ingressos que serão distribuídos gratuitamente, e vamos liberar o Vai de Graça no sábado para facilitar o acesso da população”, destacou o chefe do Buriti.

Modernização

A reforma representa a primeira grande revitalização da história do autódromo. O projeto modernizou o traçado da pista, as áreas de escape e a drenagem, preservando as características originais do circuito de 5.384 metros, com 16 curvas e três retas principais. Foram incluídos novos elementos de segurança, como defensas metálicas triplas e barreiras de proteção homologadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa explicou que a reabertura marca o encerramento da primeira fase das obras, com a entrega da pista totalmente requalificada. “Essa primeira etapa foi fundamental para que Brasília voltasse a ter corridas. Requalificamos o asfalto, as áreas de escape e as defensas. É um novo autódromo, moderno, seguro e fiel ao traçado original”, disse.

Além disso, as reformas na infraestrutura passam por três etapas: a entrega da pista (em novembro), a construção dos boxes, onde as equipes estarão posicionadas, até o início de 2026, e a implantação do Racing Center, com lojas, espaços corporativos e área de convivência.

Lazer

O governador anunciou ainda a criação de uma arena de shows a céu aberto, que será inaugurada com um show do cantor Bell Marques, logo após a corrida da Stock Car, em 30 de novembro. O evento vai relembrar a tradicional Micarê Candanga, sucesso dos anos 1990, em Brasília.

Ibaneis destacou o impacto econômico da reabertura, que deve impulsionar o turismo e a geração de renda na capital. “Nosso objetivo maior é gerar emprego e renda. Quando trazemos turistas, movimentamos hotéis, restaurantes, ambulantes e toda a cadeia produtiva. O autódromo vai ajudar a fortalecer Brasília como destino de lazer e de eventos internacionais”, disse o governador.

História

Inaugurado em 1974, o Autódromo Internacional de Brasília foi palco de grandes competições, como Fórmula 3 Sul-Americana, Fórmula Truck, Brasileiro de Motociclismo e até uma prova extra de Fórmula 1, vencida por Emerson Fittipaldi. Projetado pelo engenheiro Samuel Dias, o circuito é reconhecido por permitir ampla visualização da pista em toda a sua extensão.







