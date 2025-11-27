Mulher é presa por tráfico ao se esconder da Polícia na Ceilândia

Mulher e traficante são presos com drogas em Ceilândia - (crédito: PMDF)

Uma mulher de 26 anos foi presa por tráfico de drogas na noite de quarta-feira (26), na EQNM 20/22, Bloco B, na Ceilândia. A equipe PATAMO, do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), realizava patrulhamento por volta das 19h19 quando flagrou a suspeita mudando de direção bruscamente e tentando se esconder dentro de um carro ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um homem de 38 anos no banco do motorista. Ele afirmou ser usuário e disse que estava no local exatamente para comprar maconha com a mulher — inclusive relatou que esta seria a segunda vez que fazia a compra com ela.

Após ser questionada, a suspeita admitiu que comercializava entorpecentes e entregou voluntariamente uma porção grande de haxixe e 12 porções pequenas de maconha. Com ela, os policiais também apreenderam R$1.205 em espécie e uma balança de precisão, itens que indicam o fracionamento e a venda da droga. A autora afirmou que vendia para quitar dívidas pessoais.

Os dois foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia.

