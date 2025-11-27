Acidente entre carro e moto interrompe trânsito na Epia Sul

Um carro de passeio colidiu com uma motocicleta nesta quinta-feira (27/11) na Epia sul, próximo a um shopping no Guará. A batida ocorreu por volta das 10h e mobilizou equipes de emergência. O acidente não deixou feridos e não há, até o momento, informações sobre a dinâmica da colisão.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 10h02 e enviou duas viaturas ao local. Ao chegarem, os militares encontraram um VW Voyage branco e uma motocicleta prata envolvidos no acidente. As equipes realizaram a sinalização da via e o isolamento da área para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

Após a avaliação inicial, os bombeiros prestaram atendimento ao motorista do carro e ao motociclista. Ambos apresentavam quadro estável e recusaram transporte para uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) permaneceu no local para controle do tráfego e demais procedimentos de necessários.