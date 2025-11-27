Polícia desfaz esquema que desviou milhões da Prefeitura de Nazário (GO)

A Polícia Civil de Goiás iniciou, na quarta-feira (26/11), a Operação Tesouro Desviado, que revelou um esquema milionário de fraude eletrônica responsável por desviar cerca de R$2,6 milhões de contas oficiais da Prefeitura de Nazário (GO). A ação foi conduzida pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) da 11ª DRP de Formosa, em um trabalho conjunto com as delegacias de Trindade e Nazário.

As investigações começaram após servidores identificarem diversas transferências irregulares para contas de pessoas físicas e jurídicas em diferentes estados. Segundo a polícia, os responsáveis usaram uma engenharia social sofisticada, se passando por representantes da Caixa Econômica Federal para enganar funcionários públicos e conseguir acesso às contas oficiais.

A troca de informações entre as unidades policiais permitiu rastrear rapidamente o caminho do dinheiro e identificar os envolvidos que operavam a partir de Formosa. Nesta manhã, dois suspeitos foram presos em flagrante: Alberto Farias de Sousa, 44 anos, apontado como orientador do esquema, e Tomaz Victor, 23 anos, considerado elo intermediário dentro da associação criminosa.

Durante a operação, os policiais recolheram celulares, documentos e outros materiais que reforçam a dinâmica da fraude. Alberto foi autuado por estelionato qualificado e associação criminosa; já Tomaz responderá por associação criminosa.

O delegado Yasser Yassine, responsável pelas prisões, destacou a gravidade do crime e a importância de uma resposta rápida. “Fraudes eletrônicas contra o poder público afetam diretamente o cidadão. Nosso trabalho é garantir que quem tenta lucrar com o prejuízo coletivo seja identificado, responsabilizado e impedido de continuar atuando.”

As investigações seguem para localizar outros participantes e recuperar o máximo possível dos valores desviados.

A Polícia Civil também autorizou a divulgação da imagem dos presos, conforme previsto na Portaria 547/2021 da DGPC, com o objetivo de auxiliar no surgimento de novas informações, possíveis vítimas e testemunhas.