Morre J. J. Safe Carneiro, ex-presidente da OAB/DF

Morreu, nesta quinta-feira (27/11), o advogado J.J. Safe Carneiro, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal (OAB/DF), que comandou a entidade entre 1998 e 2003. Em homenagem à sua trajetória e legado, a instituição decretou três dias de luto oficial. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota de pesar, o presidente da entidade, Paulo Maurício Siqueira, o Poli, destacou não apenas a relevância institucional de Carneiro, mas também seu impacto humano e profissional sobre gerações de advogados. “O que nos marca nesta hora de despedida não é apenas a perda institucional de um grande líder, mas a dor genuína pela partida de um homem que inspirou e traçou o caminho de toda uma geração”, disse.

Poli relembrou, ainda, momentos pessoais ao lado do ex-presidente, responsável por entregar suas carteiras de estagiário e, depois, de advogado. “Foram momentos divisores de águas. A força do exemplo e a admiração por alguém nos encaminham vida afora, estabelecendo o padrão de retidão e coragem que devemos perseguir. Safe Carneiro foi um guerreiro incansável em defesa das prerrogativas, pilar central da nossa atuação. Seu legado permanecerá vivo no coração da advocacia do Distrito Federal.”

Além dele, Délio Lins e Silva Jr., ex-presidente da OAB/DF e atual diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB (CFOAB), ressaltou a marca deixada por Safe Carneiro em sua própria trajetória. “Recebi minha carteira das mãos dele, um momento de profundo respeito e gratidão. Ele representava seriedade e dignidade. Foi uma referência para toda a advocacia do Distrito Federal”, afirmou.

Também ex-presidente da seccional, Francisco Caputo lembrou a influência do colega no início de sua atuação profissional. “Foi sob a presidência do inesquecível Safe Carneiro que iniciei minha trajetória na OAB. Aprendi muito com ele. Hoje, sinto, junto com toda a advocacia, a perda desse grande líder.”

A OAB/DF e a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) manifestaram solidariedade aos familiares e amigos, desejando “força, coragem e união” neste momento de despedida.