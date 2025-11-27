Inaugurada via exclusiva para ônibus que liga Epig e ESPM

Um corredor exclusivo para ônibus, que liga a Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) e a Estrada Setor Policial Militar (ESPM), passou a operar nesta quarta-feira (26/11). A faixa passa por baixo do viaduto na Epig, e é somente para ônibus com portas nos dois lados, que seguem em ambas as direções, tanto sentido Setor Policial Sul, Eixinhos, L2 e L4 Sul e Terminal Asa Sul, quanto os que seguem para a EPTG.

Os demais veículos, como carros, motos, caminhões e ônibus com portas em apenas um dos lados, continuam trafegando na parte superior do viaduto. A reestruturação traz maior continuidade para o trajeto de ônibus da ESPM, acelerando o trânsito da capital.

“Os corredores exclusivos trazem velocidade, previsibilidade e conforto para o usuário. Quando o ônibus tem prioridade, toda a cidade ganha: o sistema fica mais eficiente e o trânsito fica mais organizado para todos.”, explica Zeno Gonçalves, secretário de Mobilidade.

A reconfiguração da ESPM também abrange o fluxo geral das estradas. Agora, o Setor Policial Sul conta com três faixas para o tráfego comum de veículos, e a passarela de pedestres da Octogonal passou por melhorias, permitindo acesso facilitado aos novos pontos de coletivos, no canteiro que fica no centro da via.

*Com informações da SODF

