LBV promove Dia de Doar para combater a fome no Natal; saiba como ajudar

O Dia de Doar da LBV vai de 1º a 6 de dezembro e promove a cultura de caridade no Brasil - (crédito: Reprodução)

Em apoio ao Dia de Doar, movimento global de caridade, a Legião da Boa Vontade (LBV) mobiliza comunidades em todo o país para montar mais de 40 mil cestas de alimentos e garantir que lares em vulnerabilidade tenham uma ceia de natal. A meta para o Distrito Federal e Entorno é arrecadar 2 mil cestas, totalizando 36 toneladas de não perecíveis durante a campanha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Feira natalina da Casa Azul arrecada fundos para projetos sociais do DF



O Dia de Doar promove a cultura de caridade no Brasil e vai de 1º a 6 de dezembro, mas as arrecadações para o Natal Permanente da LBV não se encerram. Os interessados podem doar por meio do site, ou via PIX, com a seguinte chave: natalpermanente@lbv.org.br.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As doações também podem ser entregues pessoalmente, na unidade da LBV mais próxima. Em Brasília, as doações serão recolhidas até 6 de dezembro, no Conjunto Socioeducacional Boa Vontade da LBV, na Quadra 915 Sul, Lote 74, Asa Sul. A equipe da LBV também faz o recolhimento das doações. Basta solicitar o serviço.

