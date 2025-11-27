InícioCidades DF
Feira natalina da Casa Azul arrecada fundos para projetos sociais do DF

Evento no Mané Garrincha reúne instituições com atividades para famílias e busca fortalecer a solidariedade, arrecadando recursos para ações beneficentes

"A ideia é que as famílias venham conhecer a decoração, buscar ideias de presentes e aproveitar o espaço", explica Daise Moisés, organizadora do evento - (crédito: Ed Alves/CB)
Com o intuito de resgatar tradições natalinas e ajudar o próximo, começou nesta quinta-feira (27/11) a feira natalina realizada pela Casa Azul Felipe Augusto, organização sem fins lucrativos que apoia pessoas em situação de vulnerabilidade. O evento acontece até sábado (29/11), das 10h às 22h, e domingo (30/11), das 10h às 20h, em dois ambientes no Estádio Mané Garrincha, em frente ao portão L.

Idealizada por Daise Moisés, uma das fundadoras da Casa Azul, a feira reúne diversas instituições com o propósito de fortalecer memórias afetivas, estimular a solidariedade e arrecadar recursos para iniciativas sociais. Segundo ela, o projeto retoma o antigo modelo de feira que, por anos, funcionou no Centro de Convenções e foi descontinuado após a pandemia. “Para nós, essa atividade sempre foi uma fonte importante de receita, especialmente para pagar a folha e o décimo terceiro”, explicou.

Apaixonada pelo Natal, Daise decidiu revitalizar esse formato para arrecadar recursos não apenas para a Casa Azul, mas, também, para organizações parceiras, como a Casa do Pequeno Polegar, creche que atende a crianças carentes, o Lar dos Velhinhos Maria Madalena, a Associação Maria de Nazaré e o Instituto Reciclando Sons.

“Eu sempre organizei muitos almoços e chás beneficentes, mas percebi que acabava sendo a ‘chata’ pedindo ajuda, e que sempre eram as mesmas pessoas contribuindo. Entendi que aquilo não funcionava mais. Participar de feiras, como esta, abriu meus olhos: as pessoas compram o que desejam e, ao mesmo tempo, ajudam, sem insistência, sem incômodo, apenas com propósito”, contou Daise.

A idealizadora também buscou criar um ambiente acolhedor, onde as famílias podem passear, se conectar e, ao mesmo tempo, exercer a solidariedade. “A ideia é que as famílias venham conhecer a decoração, buscar ideias de presentes e aproveitar o espaço”, afirmou.

Além de produtos artesanais e opções variadas de presentes, o público encontra um estúdio fotográfico montado especialmente para registrar momentos em família, oficinas de decoração de biscoitos, panetones e montagem de mesa posta que convidam pais e filhos a compartilharem experiências. “Não é para aprender, é para brincar, se divertir, fortalecer vínculos”, destacou Daise, que mantém essa tradição com os próprios netos.

A programação inclui, ainda, atividades culturais, recreativas e palestras sobre empreendedorismo, fortalecimento da mulher e temas relacionados à família.

“Em vez de passear no shopping — algo que podemos fazer o ano inteiro — as pessoas podem vir aqui comprar algo bonito, especial, se divertir, aproveitar um tempo com a família e, com isso, ajudar quem realmente precisa. Esse é o objetivo”, declarou. 

 

Serviço

Programação Casa Azul
Data: quinta-feira (27/11) a domingo (30/11);
Horário: das 10h às 22h (de quinta a sábado) e das 10h às 20h (domingo);
Local: Mané Garrincha.


Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 27/11/2025 17:05
