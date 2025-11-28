DER instala gradis na Ponte do Bragueto para impedir travessia de pedestres

DER instala gradis na Ponte do Bragueto para impedir travessias de pedestres - (crédito: Davi Cruz/CB)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) instalou gradis na DF-007 (Estrada Parque Torto – EPTT), nas proximidades da parada de ônibus próxima à Ponte do Bragueto. O objetivo é dificultar a passagem clandestina de pedestres e evitar novos casos de atropelamento na região.

O investimento total nas melhorias da área foi de R$ 370 mil. Segundo o órgão, a medida busca reforçar a segurança tanto de pedestres quanto de motoristas que circulam pelo trecho. A instalação dos gradis foi realizada na última quarta-feira (26/11).









O reforço marca a última etapa de um conjunto de intervenções realizadas no local. Antes, foram executadas obras de infraestrutura, incluindo a construção de calçada, instalação de corrimão, implantação de faixa de pedestres e a pintura da sinalização horizontal sob o viaduto.

