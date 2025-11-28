InícioCidades DF
TRÂNSITO

DER instala gradis na Ponte do Bragueto para impedir travessia de pedestres

Ao todo, foram investidos R$ 370 mil na medida que visa garantir segurança a pedestres e carros que circulam na região

DER instala gradis na Ponte do Bragueto para impedir travessias de pedestres - (crédito: Davi Cruz/CB)
DER instala gradis na Ponte do Bragueto para impedir travessias de pedestres - (crédito: Davi Cruz/CB)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) instalou gradis na DF-007 (Estrada Parque Torto – EPTT), nas proximidades da parada de ônibus próxima à Ponte do Bragueto. O objetivo é dificultar a passagem clandestina de pedestres e evitar novos casos de atropelamento na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O investimento total nas melhorias da área foi de R$ 370 mil. Segundo o órgão, a medida busca reforçar a segurança tanto de pedestres quanto de motoristas que circulam pelo trecho. A instalação dos gradis foi realizada na última quarta-feira (26/11).

  • DER instala gradis na Ponte do Bragueto para impedir travessias de pedestres
    DER instala gradis na Ponte do Bragueto para impedir travessias de pedestres Davi Cruz/CB
  • DER instala gradis na Ponte do Bragueto para impedir travessias de pedestres
    DER instala gradis na Ponte do Bragueto para impedir travessias de pedestres Davi Cruz/CB
  • DER instala gradis na Ponte do Bragueto para impedir travessias de pedestres
    DER instala gradis na Ponte do Bragueto para impedir travessias de pedestres Davi Cruz/CB

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O reforço marca a última etapa de um conjunto de intervenções realizadas no local. Antes, foram executadas obras de infraestrutura, incluindo a construção de calçada, instalação de corrimão, implantação de faixa de pedestres e a pintura da sinalização horizontal sob o viaduto.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 28/11/2025 14:38
SIGA
x