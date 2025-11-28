Brasília em alerta amarelo para tempestades e possibilidade de queda de granizo

Os brasilienses devem se preparar para a ocorrência de tempestades, nesta sexta-feira (28/11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há emissão de um alerta amarelo, que indica chuvas entre 20 e 30mm por hora ou até 50mm no acumulado de 24 horas. Os ventos podem variar de 40 a 60km/h. Além disso, a previsão apontou mínimas de 18°C e máximas que podem chegar a 26°C.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A meteorologista do Inmet Tatiane Paz explicou que as fortes precipitações devem ocorrer no período da tarde. De acordo com ela, os índices consultados mostram que a chuva deve atingir várias partes do DF. “A instabilidade pode se estender até o início da noite”, afirmou a especialista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Embora a possibilidade de granizo seja considerada baixa, não está descartada. “Tem uma possibilidade remota pois os índices estão muito baixos, mas, como pode ser tempestade, não vamos descartar”, destacou a meteorologista.

Fim de semana

Para fim de semana na capital, a tendência permanece de instabilidade, com chance de pancadas de chuva, desta vez, isoladas e com acumulados menores. As temperaturas mínimas devem variar entre 18°C e 20°C nos dois dias. A máxima sobe no sábado, podendo chegar a 30°C, enquanto no domingo deve ficar próxima de 28°C.