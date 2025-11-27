Suspeito de integrar quadrilha de furto a carros é preso em Ceilândia

Uma operação da Polícia Civil (PCDF) prendeu Gilberto Firmo, 52 anos, tio da ex-primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro. O homem, que havia sido detido em agosto por armazenar conteúdo pornográfico infantil, é, agora, acusado de integrar um grupo criminoso especializado em furtos, adulterações e ocultação de veículos no DF.
A ação foi executada pela Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV II), nesta quarta-feira (26/11), e ocorreu após monitoramento de um veículo locado de forma irregular e, posteriormente, utilizado por terceiros em atividades criminosas.
Policiais identificaram movimentações suspeitas e constataram que o carro estava escondido na casa de Gilberto, em Ceilândia. Na garagem, havia dois veículos com restrição por
furto/roubo — um VW/Tera e uma GM/S10 — além de diversas peças automotivas de procedência duvidosa, informou a PCDF. Todos os materiais foram apreendidos e encaminhados à perícia para exames de identificação veicular.
As investigações apontam que Gilberto atuava na quadrilha como responsável por guardar, ocultar e facilitar o trânsito de veículos subtraídos, funcionando como ponto de apoio para o grupo criminoso envolvido em furtos qualificados, receptação e adulteração veicular.
A defesa de Gilberto Firmo, representada pelo advogado Samuel Magalhães, informou que foi arbitrada fiança, a qual já foi recolhida. “A defesa irá se manifestar no curso regular do processo e permanece confiante de que demonstrará a inocência do acusado.”
Primeira prisão
Em agosto, Gilberto foi preso em outra operação da PCDF. Segundo a Polícia Civil, foram encontradas imagens e vídeos de cunho sexual infantil no celular do investigado, o que resultou na prisão em flagrante.
A investigação contou com informações repassadas por órgão não governamental dos Estados Unidos e da Polícia Federal. Gilberto cumpria medidas cautelares por esse crime.
