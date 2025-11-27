InícioCidades DF
Suspeito de integrar quadrilha de furto a carros é preso em Ceilândia

As investigações apontam que Gilberto Firmo, 52, atuava na quadrilha como responsável por guardar, ocultar e facilitar o trânsito de veículos furtados. Ele havia sido detido em agosto, por armazenar conteúdo pornográfico infantil

Gilberto Firmo, homem que havia sido detido em agosto por armazenar conteúdo pornográfico infantil, é, agora, preso acusado de integrar um grupo criminoso - (crédito: Reprodução/PCDF)
Uma operação da Polícia Civil (PCDF) prendeu Gilberto Firmo, 52 anos, tio da ex-primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro. O homem, que havia sido detido em agosto por armazenar conteúdo pornográfico infantil, é, agora, acusado de integrar um grupo criminoso especializado em furtos, adulterações e ocultação de veículos no DF.

A ação foi executada pela Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV II), nesta quarta-feira (26/11), e ocorreu após monitoramento de um veículo locado de forma irregular e, posteriormente, utilizado por terceiros em atividades criminosas.

Policiais identificaram movimentações suspeitas e constataram que o carro estava escondido na casa de Gilberto, em Ceilândia. Na garagem, havia dois veículos com restrição por
furto/roubo — um VW/Tera e uma GM/S10 — além de diversas peças automotivas de procedência duvidosa, informou a PCDF. Todos os materiais foram apreendidos e encaminhados à perícia para exames de identificação veicular.

As investigações apontam que Gilberto atuava na quadrilha como responsável por guardar, ocultar e facilitar o trânsito de veículos subtraídos, funcionando como ponto de apoio para o grupo criminoso envolvido em furtos qualificados, receptação e adulteração veicular.

A defesa de Gilberto Firmo, representada pelo advogado Samuel Magalhães, informou que foi arbitrada fiança, a qual já foi recolhida. “A defesa irá se manifestar no curso regular do processo e permanece confiante de que demonstrará a inocência do acusado.”

Primeira prisão

Em agosto, Gilberto foi preso em outra operação da PCDF. Segundo a Polícia Civil, foram encontradas imagens e vídeos de cunho sexual infantil no celular do investigado, o que resultou na prisão em flagrante.

A investigação contou com informações repassadas por órgão não governamental dos Estados Unidos e da Polícia Federal. Gilberto cumpria medidas cautelares por esse crime.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 27/11/2025 19:16 / atualizado em 27/11/2025 19:50
