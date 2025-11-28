Morre trabalhador vítima de explosão ao lado do Ministério da Igualdade Racial

Explosão na Esplanada deixa 27 pessoas feridas, três foram levadas ao hospital. O funcionário que fazia a manutenção morreu. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Morreu o funcionário terceirizado da CEB Ipês que sofreu queimaduras após a explosão do quadro de comando da subestação do Ministério de Igualdade Racial na terça-feira (25/11). Identificado como Raimundo Nonato do Nascimento Chaves, o trabalhador fazia a manutenção no local quando a subestação de energia explodiu.

O acidente provocou grande quantidade de fumaça e o ministério teve que ser evacuado às pessoas. Pelo menos 27 pessoas precisaram de atendimento, sendo seis encaminhadas ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Destas, três estavam em estado grave. Raimundo era uma delas, e teve partes dos corpo queimadas, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Na ocasião, a CEB Ipês afirmou que o funcionário usava uniforme anti chamas e todos os EPIs recomendados. “A CEB IPês acompanha de perto a situação do prestador de serviço e ressalta que a subestação está com a situação totalmente controlada”, concluiu.

Em nota, a CEB Ipês lamentou o falecimento do colaborador, que trabalhava na empresa Diamante Engenharia. "A CEB IPes se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de dor, expressando sinceros sentimentos pela perda", informou.

A companhia ainda afirmou que adota padrões rigorosos de segurança e exige que todos os equipamentos e procedimentos de proteção aos trabalhadores sejam cumpridos. Concluiu informando que acompanha as apurações conduzidas sobre o ocorrido.

Leia a nota na íntegra:

A CEB IPês acompanha as apurações conduzidas pelas autoridades competentes e pela prestadora de serviço.