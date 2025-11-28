Homem que fazia delivery de drogas em Planaltina é preso - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, investigado por fazer "delivery" de drogas, foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes em Planaltina. Foram apreendidos com ele porções de maconha, crack, LSD, haxixe e 745 comprimidos de um remédio para induzir o sono.

O suspeito era investigado pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da Polícia Civil (PCDF), iniciada após denúncias anônimas. Com as investigações, os policiais identificaram que ele vendia as drogas e entregava nas proximidades de casa ou por um esquema de entregas, com transporte por aplicativo para distribuição em outros bairros de Planaltina.

Além das drogas, foram encontradas balanças de precisão, materiais para embalagem das drogas e dinheiro em espécie. O investigado foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).