Homem que fazia delivery de drogas em Planaltina é preso

Um homem, investigado por fazer "delivery" de drogas, foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes em Planaltina. Foram apreendidos com ele porções de maconha, crack, LSD, haxixe e 745 comprimidos de um remédio para induzir o sono.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O suspeito era investigado pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da Polícia Civil (PCDF), iniciada após denúncias anônimas. Com as investigações, os policiais identificaram que ele vendia as drogas e entregava nas proximidades de casa ou por um esquema de entregas, com transporte por aplicativo para distribuição em outros bairros de Planaltina.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Além das drogas, foram encontradas balanças de precisão, materiais para embalagem das drogas e dinheiro em espécie. O investigado foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).
Saiba Mais
Ana Carolina Alves*Estagiária na editoria de Cultura
Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.