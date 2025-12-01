InícioCidades DF
Testagem rápida de HIV ocorre Setor Comercial Sul nesta segunda (1º/12)

Mobilização ofertada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal também conta com orientações sobre a prevenção combinada

Além da testagem, iniciativa oferece orientações de prevenção - (crédito: Sandro Araújo/Agência Saúde DF)
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) promove, nesta segunda-feira (1º/12), uma mobilização para o Dia Mundial de Luta contra o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), que ocorrerá no Setor Comercial Sul, das 9h às 15h, com ponto de apoio nas dependências do coletivo Distrito Drag. 

A iniciativa conta com a parceria de diversas instituições da sociedade civil e do meio acadêmico, como as organizações não governamentais (ONG) Amigos da Vida, GPS Foundation, Instituto Ipês e coletivo Distrito Drag, além da Liga Acadêmica de Imunologia Clínica do Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb) e da Unidade de Testagem, Aconselhamento e Imunização (Utai) da SES-DF. 

Para a iniciativa, foram mobilizados profissionais, gestores e população para o fortalecimento do trabalho intersetorial focado nos avanços científicos e sociais já alcançados. "Buscamos reafirmar que o enfrentamento do HIV/aids é um compromisso contínuo", enfatiza Jaqueline Marques, responsável pelo Núcleo de Testagem e Aconselhamento (NTA) da SES-DF. 

Além da testagem rápida, os outros serviços ofertados são: aconselhamento pré e pós-teste; distribuição de insumos de prevenção, como preservativos, géis lubrificantes, autotestes e material informativo; orientações sobre prevenção combinada; acolhimento e encaminhamento, quando necessário; registro e monitoramento do fluxo de atendimento e divulgação dos serviços da rede pública de saúde.

Ação de saúde em alusão ao Dia Mundial de Luta contra o HIV
Data: segunda-feira (1º/12)
Horário: 9h às 15h
Local: Setor Comercial Sul – ponto de apoio no Distrito Drag
(Quadra 02, Edifício Jamel Cecílio, 7º andar)

