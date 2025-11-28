Sesi Lab promove atividades para a concientização sobre o enfrentamento a HIV

A partir do dia 2 de dezembro, o Sesi Lab e o Ministério da Saúde abrem ao público a exposição 40 Anos da História da Resposta Brasileira à Aids. A mostra fica em cartaz até 30 de janeiro de 2026 e marca quatro décadas de conquistas que transformaram o Brasil em referência mundial no enfrentamento ao HIV e à aids. Durante a primeira semana de dezembro, o espaço também promove a exibição de filmes, palestras e rodas de conversa sobre o tema. Todas as atividades com entrada gratuita e classificação indicativa livre.

Em entrevista divulgada, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca o papel do SUS nesta trajetória. "Nesses 40 anos de resposta à aids no Brasil, o SUS esteve presente em 35 deles, permitindo avançar no acesso universal a medicamentos, políticas de prevenção e testes para diagnóstico”, afirma.

A ação integra a programação oficial do Dezembro Vermelho 2025, campanha nacional de conscientização sobre o HIV/aids e que reúne debates, atividades culturais, apresentações artísticas, oficinas e diálogos com especialistas. A mostra revisita momentos decisivos desde 1985, quando a resposta brasileira foi oficialmente instituída pela Portaria n.º 236.

Programação no SESI Lab:

2/12/2025

10h30 - Do teste laboratorial ao autoteste: 40 anos de avanços no diagnóstico da infecção pelo HIV. Convidados(as): Alana Souza de Araújo, Moyra Machado Portilho, Rafael Chitolina, Vinicius da Motta de Mello

3/12/2025

14h - Do AZT ao comprimido único: da descoberta do HIV ao conceito indetectável igual a intransmissível. Convidados(as): Veriano Terto Jr, Nair Brito e Beatriz Grinsztejn

15h30 - Roda de conversa – Aids, HIV e arte. Convidados(as): Adriana Bertini, Christus Nóbrega e Micaela Cyrino

4/12/2025

9h - Vozes, lutas e conquistas: a sociedade civil na resposta à aids. Convidados(as): Adriano Caetano - Programa Brasil Saudável/MS; Bruna Ravena – Fonatrans; Bruno Kauss – Unaids; Jaciara Pereira – RNP+ Brasil;Jair Brandão – Dathi/SVSA/MS; Jean Vinicius – Coletivo LGBT (MNU); Wendel Alencar – Dathi/CGHV/SVSA/MS

14h - Uma geração livre do HIV, uma vitória brasileira. Convidados(as): Juliana Moreno, Adson Belém, Silvia Aloia, Kelly Aparecida Palma Alves

5/12/2025

10h30 - Iniquidades na resposta ao HIV, um olhar a partir dos determinantes sociais. Convidados(as): Alexandre Grangeiro, Ana Roberta Pati Pascom e Patricia Sanine.

14h - Da camisa de vênus à PrEP: 40 anos de inovação na prevenção do HIV. Convidados(as): Alexandre Grangeiro, Mikaella Reis e Vera Paiva.

15h30 - Brasil e o SUS como referências internacionais na resposta à aids. Convidados(as): José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde; Mariângela Simão, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente/MS; Igor Barbosa, chefe da Divisão de Saúde Global/MRE; Marise Ribeiro, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais/MS; Ruy Carlos Pereira, embaixador, Diretor da Agência Brasileira de Cooperação/MRE; Emmanuel Lenain, embaixador da França no Brasil; Andrea Boccardi Vidarte, representante do Unaids no Brasil; Nísia Trindade, ex-ministra da Saúde e membra do Conselho Global sobre Desigualdades, Aids e Pandemias.

6/12/2025

10h - Cinema Mostra Aids

10h - Oficina de bordado: Histórias da Aids

14h - HIV na literatura e nas artes. Convidados: Marcelo Henrique Silva e Fabio Redkowiez

17h às 19h - Peça teatral - O rapaz da rabeca e a moça Rebeca

7/12/2025

10h - Roda de conversa: Influência, vivência e comunicação sobre HIV e aids nas redes digitais. Convidados(as): Ítalo Costa (Bixcoitando), Ricardo Kores, Sabrina Luz e Djair Gomes

12h - Cinema Mostra Aids

17h - Peça teatral: O rapaz da rabeca e a moça Rebeca



