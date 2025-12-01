InícioCidades DF
Roubo

Dupla é detida durante roubo de veículo em Ceilândia

Caso ocorreu nessa segunda-feira (1º/12). O veículo subtraído foi recuperado e restituído à vítima

Roubo de veículo ocorreu em Ceilândia - (crédito: Divulgação)
Na madrugada dessa segunda-feira (1º/12), policiais flagraram duas pessoas roubando um veículo durante patrulhamento em Ceilândia. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos se separaram e fugiram em direções distintas.

Um deles foi localizado em via próxima ao ponto da ocorrência, portando um simulacro semelhante a uma arma de fogo. Depois disso, outra equipe identificou e deteve o segundo autor, após receber as características repassadas pela equipe que atendeu o fato inicialmente.

O veículo subtraído foi recuperado e restituído à vítima. Os dois autores foram conduzidos à unidade policial competente para as providências legais.

