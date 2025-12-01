Polícia conclui inquérito e indicia cinco pessoas por incêndio em clínica

A Polícia Civil (PCDF) civil concluiu o inquérito que investigou o incêndio na Comunidade Terapêutica Liberte-se, no Paranoá. Cinco pessoas foram indiciadas por causa do incêndio ocorrido na unidade do Paranoá, na madrugada de 31 de agosto, em que seis pessoas morreram e 11 ficaram feridas.

Dois administradores da unidade que pegou fogo — Douglas Costas de Oliveira Ramos e a esposa, Jockcelane Lima de Sousa — foram indiciados por homicídio doloso, cárcere privado e maus tratos. Segundo as investigações realizadas pela 6° DP, o fato do quarto estar trancado foi determinante para a morte das seis vítimas.

Segundo o delegado Bruno Cunha da 6° DP, as vítimas estavam sedadas dentro do quarto. "As vítimas estavam sedadas quando o incêndio começou. Isso, aliado às portas e janelas trancadas, foi determinante para a tragédia acontecer", afirmou.

Douglas e Jockcelane Lima de Sousa estão presos preventivamente.



