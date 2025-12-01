Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no Itapoã

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na manhã desta segunda-feira (1º/12), em frente a um supermercado, no Itapoã. A colisão envolveu um Fiat Siena vermelho e uma motocicleta Honda CG 150 preta. A vítima apresentava escoriações e suspeita de fratura na perna direita.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 7h13 e enviou duas viaturas de resgate ao local. Ao chegarem, os socorristas realizaram o protocolo de trauma e, em seguida, transportaram o motociclista ao hospital de referência. Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente e orientada durante todo o atendimento.

Além do socorro ao ferido, as equipes do CBMDF atuaram na prevenção de incêndio e na segurança da área, evitando novos acidentes enquanto o trânsito permanecia lento na região.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão.