InícioCidades DF
Recanto das Emas

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante

Prisão foi feita durante patrulhamento na região da Quadra 511. Arma de fogo de fabricação artesanal foi apreendida pela PM

Prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) - (crédito: PMDF)
Prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) - (crédito: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendou, na tarde desse domingo (30/11), no Recanto das Emas, um homem que conduzia um veículo sob suspeita de irregularidades, como embriaguez ao volante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ação aconteceu durante um patrulhamento na região da Quadra 511. Os policiais localizaram uma arma de fogo de fabricação artesanal em posse do autor e que foi apreendida. O suspeito foi encaminhado à unidade policial responsável para os procedimentos legais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/12/2025 14:16
SIGA
x