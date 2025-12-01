Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendou, na tarde desse domingo (30/11), no Recanto das Emas, um homem que conduzia um veículo sob suspeita de irregularidades, como embriaguez ao volante.

A ação aconteceu durante um patrulhamento na região da Quadra 511. Os policiais localizaram uma arma de fogo de fabricação artesanal em posse do autor e que foi apreendida. O suspeito foi encaminhado à unidade policial responsável para os procedimentos legais.

