InícioCidades DF
GOVERNADOR

Zona Verde: Ibaneis Rocha descarta a privatização dos estacionamentos públicos

Ao Correio, Ibaneis Rocha informou que, antes de restringir o uso do transporte individual, o governo precisa concluir obras que priorizam o transporte coletivo

O governador Ibaneis Rocha (MDB) - (crédito: Evandro Macedo/LIDE)
O governador Ibaneis Rocha (MDB) - (crédito: Evandro Macedo/LIDE)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) descartou a privatização dos estacionamentos públicos no Plano Piloto. O projeto Zona Verde previa a concessão desses espaços — localizados nas áreas comerciais e residenciais no Plano Piloto, no Sudoeste, na Esplanada, nos setores bancários Sul e Norte e no Eixo Monumental — à iniciativa privada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Perguntando sobre o que motivou a decisão, Ibaneis disse que, apesar da melhora no transporte público, o governo ainda precisa concluir algumas obras para, depois, adotar medidas de restrição do uso do transporte individual.

“Melhoramos muito o transporte público, mas as obras viárias precisam estar concluídas para garantir qualidade aos usuários. Ainda temos que concluir os BRTs e fazer a ampliação do metrô”, citou o chefe do Executivo local.

Para Ibaneis, “o correto é apoiar o transporte público em detrimento dos carros”. E lembrou que as grandes cidades do mundo quase proíbem o trânsito de veículos.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 01/12/2025 17:40 / atualizado em 01/12/2025 17:59
SIGA
x