Zona Verde: Ibaneis Rocha descarta a privatização dos estacionamentos públicos

O governador Ibaneis Rocha (MDB) descartou a privatização dos estacionamentos públicos no Plano Piloto. O projeto Zona Verde previa a concessão desses espaços — localizados nas áreas comerciais e residenciais no Plano Piloto, no Sudoeste, na Esplanada, nos setores bancários Sul e Norte e no Eixo Monumental — à iniciativa privada.

Perguntando sobre o que motivou a decisão, Ibaneis disse que, apesar da melhora no transporte público, o governo ainda precisa concluir algumas obras para, depois, adotar medidas de restrição do uso do transporte individual.

“Melhoramos muito o transporte público, mas as obras viárias precisam estar concluídas para garantir qualidade aos usuários. Ainda temos que concluir os BRTs e fazer a ampliação do metrô”, citou o chefe do Executivo local.

Para Ibaneis, “o correto é apoiar o transporte público em detrimento dos carros”. E lembrou que as grandes cidades do mundo quase proíbem o trânsito de veículos.